Marius Wolf vom Bundesligisten Borussia Dortmund glaubt nicht an einen negativen Effekt durch die verpasste Meisterschaft in der vergangenen Saison.

Fußball-Nationalspieler Marius Wolf vom Bundesligisten Borussia Dortmund glaubt nicht an einen negativen Effekt durch die verpasste Meisterschaft in der vergangenen Saison. "Ich glaube nicht, dass wir einen Knacks bekommen. Wir haben in der Rückrunde von allen Teams in den Top-5-Ligen die meisten Tore geschossen und Punkte erzielt", sagte der 28-Jährige in einem Interview mit Sport1. "Daran wollen wir anknüpfen. Wir können und wollen es den Leuten zeigen."

Eine besondere Rolle spielt dabei auch Trainer Edin Terzic: "Er lebt für diesen Verein. Da packen auch wir als Spieler vielleicht nochmal ein, zwei Prozent obendrauf. Und: Edin ist extrem glaubwürdig." Über seinen 2024 auslaufenden Vertrag hat sich der Außenbahnspieler derweil noch keine Gedanken gemacht. "Ich habe mich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt. Ich bin hier, habe noch ein Jahr Vertrag, will Gas geben und Dortmund helfen."