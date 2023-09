Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg stellt sich in seinem Nachwuchsleistungszentrum breiter auf und hat Rainer Widmayer von Zweitligist SpVgg Greuther Fürth verpflichtet. Der 56-Jährige, beim Kleeblatt bisher Co-Trainer von Alexander Zorniger, "soll unsere Trainertalente innerhalb der Akademie begleiten und weiterentwickeln", sagte NLZ-Leiter Michael Gentner.

Zugleich erwarten sich die Wölfe von Widmayer, dass er "unsere Spieler im Übergangsbereich mit seinem enormen Erfahrungsschatz auf dem Weg zur Profimannschaft" unterstützt. Der neue Mann war zuvor auch schon beim VfB Stuttgart, in Zürich, St. Gallen, bei Hertha BSC, für die TSG Hoffenheim und Schalke 04 tätig.

Widmayers Posten in Fürth übernimmt Marco Konrad. Der 48-Jährige arbeitete als Trainer unter anderem in Illertissen und war als Profi für den SSV Ulm in der Bundesliga aktiv.