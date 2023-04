Trainer Niko Kovac (51) vom VfL Wolfsburg kann im Kampf um einen Europapokalplatz wieder mit Mittelfeldspieler Maximilian Arnold (28) planen. Zwar habe die Magenverstimmung dem Kapitän sicher "ein bisschen Kraft" gekostet, aber "es könnte reichen", sagte Kovac vor dem Spiel beim VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Der Tabellenneunte will in Bochum den Saisonendspurt einläuten. Beim Hinspiel (4:0) haben wir "eine gute Serie gestartet, das wollen wir auch diesmal tun", sagte Kovac, der mit den Wölfen in der Hinrunde die letzten sechs Partien alle gewonnen hatte - damit war der Werksklub in dieser Zeit das beste Team der Bundesliga. Aber es "wird ein hartes Stück Arbeit" in Bochum, sagte Kovac. Derzeit hat Wolfsburg vier Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen auf Rang sechs.

Auch Platz sieben könnte für die Teilnahme am Europapokal reichen, wenn sich der DFB-Pokalsieger bereits über die Liga für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert hat. Dann treten die Teams auf dem fünften und sechsten Platz in der Europa League an und der Siebte landet in den Play-offs der Conference League. Mit RB Leipzig, dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt streben drei der vier Pokal-Halbfinalisten nach Europa.