Niko Kovac hat offengelassen, ob der vor einer Woche erkrankte Kapitän Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg am zweiten Spieltag wieder zurückkehrt.

Trainer Niko Kovac hat offengelassen, ob der vor einer Woche erkrankte Kapitän Maximilian Arnold beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg am zweiten Spieltag wieder in das Team zurückkehrt. "Wir müssen abwarten, wie es für ihn beim Mannschaftstraining läuft", sagte der Coach zwei Tage vor der Auswärtspartie der Niedersachsen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln.

Wegen einer Erkältung hatte sich der Mittelfeldspieler vor dem Bundesliga-Auftakt der Norddeutschen am vergangenen Wochenende gegen Neuling 1. FC Heidenheim (2:0) abgemeldet. Eine Woche zuvor stand der 29-Jährige beim Pokalspiel bei Makkabi Berlin (6:0) laut Kovac wegen "fehlender Spritzigkeit" nicht in der Startformation.