Der VfL Wolfsburg muss in der Bundesliga gegen den Tabellenführer Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) ohne Stammtorwart Koen Casteels (31) auskommen. "Ich habe heute die Information bekommen, dass Koen für das Wochenende nicht einsatzbereit ist", sagte Trainer Niko Kovac: "Pavao Pervan wird im Tor stehen und Koen genau so gut vertreten, wie in der Vergangenheit auch."

Casteels leidet unter einer Entzündung im Bauchbereich und hatte bereits die Länderspiele mit Belgien verpasst. Zudem wird noch Vaclav Cerny ( Infekt) ausfallen.

Kovac lobte Bayer in den höchsten Tönen. "Wir haben den stärksten Gegner vor der Brust, den es in der Bundesliga gibt. Mit dem Ball, gegen den Ball - alles richtig gut", sagte Kovac: "Und ich glaube, dass diese Mannschaft mit Sicherheit dieses Jahr um den Titel mitspielen wird." Dennoch rechnet sich Kovac etwas aus: "Ich will uns jetzt nicht irgendwo abschreiben. Im Gegenteil. Das soll meine Mannschaft motivieren, zu zeigen, dass wir auch mit einer Top-Mannschaft, wie es Leverkusen ist, mithalten können."