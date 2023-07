Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verleiht Stürmer Bartosz Bialek (21) für eine Saison an den belgischen Erstligisten KAS Eupen. Das gaben beide Klubs am Mittwoch bekannt. "Er hat in der vergangenen Saison einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht und gezeigt, was in ihm steckt. Wir erhoffen uns, dass er nun in Belgien noch mehr Spielpraxis sammeln kann und das nächste Level erreicht", sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

In der vergangenen Spielzeit war Bialek an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim ausgeliehen. In Eupen trifft der Pole einen alten Bekannten. Der ehemalige Wolfsburger Coach Florian Kohfeldt hatte Anfang Juni einen Vertrag bei den Belgiern unterschrieben. In Wolfsburg hatte Bialek unter Kohfeldt in der Saison 2021/22 trainiert.