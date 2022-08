Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verleiht Stürmer Bartosz Bialek für ein Jahr an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim.

Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verleiht Stürmer Bartosz Bialek für ein Jahr an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Der 20 Jahre alte Pole hatte bei den Wölfen zuletzt kaum noch Spielpraxis erhalten. Bialek war im Sommer 2020 von Zaglebie Lubin zum VfL gekommen, für den er bislang in 36 Pflichtspielen zwei Tore erzielte. Sein Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis 2024.