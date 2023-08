Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg steht unmittelbar vor der Leihe des schwedischen Stürmers Amin Sarr. "Wir sind dabei, einen Stürmer zu verpflichten", sagte Trainer Niko Kovac vor der Partie bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Bei der direkten Nachfrage nach Sarr lächelte Kovac und nickte zustimmend.

Medienberichten zufolge soll Sarr von Olympique Lyon ausgeliehen werden, dazu soll danach eine Kaufpflicht mit einem Gesamtpaket von rund 15 Millionen Euro Ablöse greifen. Der 22-Jährige war erst im Winter nach Lyon gewechselt, zuvor stand er in den Niederlanden beim SC Heerenveen unter Vertrag.

Topscorer Jonas Wind (fünf Pflichtspieltore in dieser Saison) wird Kovac in Hoffenheim unterdessen zur Verfügung stehen, nachdem der Däne beim Auswärtsspiel in Köln (2:1) eine Blessur davongetragen hatte.