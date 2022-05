Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg werden unabhängig vom Ausgang des Pokalendspiels am 28. Mai tags darauf mit ihren Fans feiern.

Wolfsburg (SID) - Die Fußballerinnen des deutschen Meisters VfL Wolfsburg werden unabhängig vom Ausgang des Pokalendspiels am 28. Mai (16.45 Uhr/ARD und Sky) gegen Turbine Potsdam tags darauf mit ihren Fans feiern. Auf einer Bühne am Rathaus wird es ab 14.00 Uhr eine Party geben. Das teilte der Klub am Mittwoch mit.

Die Spielerinnen tragen sich nach ihrer Rückkehr vom Finale in Köln ins Goldene Buch der Stadt ein. Der VfL gewann in dieser Saison zum siebten Mal die deutsche Meisterschaft und stand im Halbfinale der Champions League.