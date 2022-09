Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss wie befürchtet wochenlang auf Offensivspieler Roland Sallai verzichten. Der Ungar sei am Auge operiert worden und falle "bis auf Weiteres" aus, teilte der Klub am Mittwoch mit. Sallai hatte beim 3:2 am 3. September in der Liga bei Bayer Leverkusen eine Fraktur des Augenbodens erlitten.

Der 25-Jährige war im Zweikampf von Nationalspieler Jonathan Tah mit der Fußspitze unterhalb des linken Auges getroffen worden und wurde mit einer Trage vom Feld gebracht. Zunächst musste die Schwellung in Sallais Gesicht abklingen, ehe über die Behandlungsmaßnahmen entschieden werden konnte. Auch eine konservative Methode stand im Raum.