München (SID) - Zwei Tage früher als erwartet ist Fußball-Nationalspieler Thomas Müller bei Bayern München wieder ins Training eingestiegen. Der 32-Jährige stand am Montag im Kreise seiner Teamkollegen auf dem Platz an der Säbener Straße.

Am Dienstag werden in Kapitän Manuel Neuer, dem wechselwilligen Robert Lewandowski sowie Leroy Sane, Lucas Hernandez und Benjamin Pavard die restlichen Nationalspieler aus dem Urlaub zurückerwartet. Dann stehen die obligatorischen Leistungstests an, ehe Coach Julian Nagelsmann am Mittwoch erstmals mit dem kompletten Kader trainieren kann.