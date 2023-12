Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss auf dem erhofften Weg ins Champions-League-Endspiel im Achtelfinale Lazio Rom ausschalten. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Vizemeister Borussia Dortmund bekommt es mit der PSV Eindhoven zu tun, DFB-Pokalsieger RB Leipzig tritt gegen Real Madrid an. Bayern und der BVB haben als Gruppensieger im Rückspiel Heimrecht.

Pro Spieltag stehen zwei Achtelfinals auf dem Plan. Die beiden Duelle des FCB mit Lazio steigen am 14. Februar und 5. März, Leipzig ist gegen den Rekordsieger der Königsklasse am 13. Februar und 6. März gefordert. Dortmund kämpft jeweils eine Woche später (20. Februar und 13. März) um den Einzug ins Viertelfinale.