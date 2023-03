RB Leipzig hat auf den angekündigten Warnstreik am Berliner Flughafen reagiert und für seine Fans einen Charterflug nach Manchester organisiert.

Leipzig (SID) - DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat auf den angekündigten Warnstreik am Berliner Flughafen reagiert und für seine Fans einen Charterflug nach Manchester organisiert. Der Flieger soll am Montag von Leipzig aus auf die Insel abheben, allerdings kommt der Flug nur bei "voller Auslastung" zustande, teilte der Klub am Sonntag mit. Die Kosten pro Person liegen bei knapp 400 Euro.

Leipzig tritt am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in der Champions League zum Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City an. Im Hinspiel im Februar hatte das Team von Trainer Marco Rose ein 1:1 erkämpft.