Köln (SID) - Für Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist die Freude am Trainerjob keine Frage der Liga. "Ich möchte, so lange es geht, so hoch wie möglich Trainer sein", sagte der 50-Jährige im Interview mit dem Express: "Ich habe aber auch kein Problem damit, irgendwann mal wieder in der Oberliga zu trainieren."

Er werde - wie seit 43 Jahren - immer etwas mit dem Fußball zu tun haben, sagte Baumgart. Denn "wenn es irgendwann nicht mehr reicht oder dich niemand mehr anfragt, möchte ich trotzdem das tun, was ich liebe. Fußball ist mein Leben."

Für den FC beginnt die neue Bundesligasaison mit dem Heimspiel gegen Schalke 04 am 7. August. Zuvor steht das DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim Zweitligisten Jahn Regensburg an (30. Juli).