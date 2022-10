Köln (SID) - Trainer Steffen Baumgart und der 1. FC Köln wollen im Spiel beim FSV Mainz 05 mit einer lästigen Gewohnheit brechen: Schon achtmal an bislang zehn Spieltagen der Fußball-Bundesliga geriet der FC in Rückstand. "Wir wollen das hinbekommen, dass wir nicht jedes Mal im Rückstand sind, dass wir nicht jedes Mal hinterherlaufen", sagte Baumgart vor dem Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN).

Wie schwer sich die Kölner vor der Halbzeit tun, zeigt sich auch in einer weiteren Statistik: Würden lediglich die ersten 45 Minuten in die Wertung gehen, dann wären sie Letzter der Bundesliga - diese Rechnung allerdings interessiert Baumgart wenig. "Die Ente ist am Ende fett", sagte er: "Es geht darum, am Ende da zu sein, nicht nur in den Spielen, sondern auch in der Saison."

Insgesamt schließlich steht Köln als Tabellen-Siebter gut da, das gilt auch für Mainz: Die Rheinhessen liegen nur einen Punkt, aber gleich vier Tabellenplätze hinter dem FC im engen Mittelfeld. Unter der Woche meisterte das Team von Trainer Bo Svensson zudem im DFB-Pokal die Hürde beim Regionalligisten VfB Lübeck souverän (3:0) - in der Liga ist Mainz allerdings noch ohne Heimsieg.

"Das ist eine Mannschaft, die mit uns auf Augenhöhe agiert", sagte Baumgart: "Dementsprechend erwarten wir ein enges Spiel mit einer hohen Intensität und einer gesunden Härte." Aufseiten der Kölner soll Florian Kainz "auf jeden Fall" wieder von Beginn an auflaufen, der Österreicher hatte beim Sieg gegen den FC Augsburg (3:2) eine Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Mark Uth werde nach langer Verletzungspause auch am Freitag dagegen eher von der Bank kommen. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Mainz: Zentner - Fernandes, Alexander Hack, Caci - da Costa, Stach, Kohr, Aaron - Onisiwo, Burkardt - Ingvartsen. - Trainer: Svensson

Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Skhiri - Martel, Duda, Kainz - Maina, Tigges. - Trainer: Baumgart