Die Erstrundenpartie des DFB-Pokals zwischen dem Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und der TSG Balingen findet Mitte August in Reutlingen statt. Wie der gastgebende Regionalligist am Dienstag bekannt gab, sei eine Austragung in der heimischen Bizerba-Arena zwar gewünscht, aufgrund von Auflagen aber nicht möglich gewesen.

Dabei sei es unter anderem um Stellplätze für die Übertragungswägen sowie fehlende Aufstellflächen für TV-Kameras gegangen. Die Kreuzeiche in Reutlingen bietet dagegen einen guten Kompromiss. Das Stadion hat eine Kapazität von 13.400 Plätzen und liegt auch geografisch günstig: Die Anreise beträgt für beide Vereine nur knapp 40 Kilometer.