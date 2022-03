Köln (SID) - Der Halbfinal-Kracher im DFB-Pokal der Frauen zwischen Meister Bayern München und Titelverteidiger VfL Wolfsburg wird am Ostersonntag (17. April/12.30 Uhr/ARD und Sky) ausgetragen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Das zweite Halbfinale zwischen den Bundesligisten Bayer Leverkusen und Turbine Potsdam findet am Ostermontag (18. April/18.30 Uhr/Sky) statt. Das Finale steigt am 28. Mai in Köln.