Ein Kracher-Duell zwischen zwei Spitzenteams - dazu fordert das Sensationsteam den nächsten Erstligisten: Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen bekommt es im Viertelfinale des DFB-Pokals mit dem VfB Stuttgart zu tun, der 1. FC Saarbrücken empfängt nach Bayern München und Eintracht Frankfurt mit Borussia Mönchengladbach den nächsten Bundesligisten. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

"Mit unseren Zuschauern im Rücken wollen wir wieder eine Runde weiterkommen", sagte Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger am ARD-Mikrofon: "Im Ludwigspark hat es jeder schwer."

Und auch Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes gab sich selbstbewusst: "Dass wir mit dem VfB den mit Sicherheit stärksten Gegner gezogen haben, ist klar. Doch wer den Pokal gewinnen will, der muss jeden schlagen, egal in welcher Runde."

Zudem kommt es zu zwei Zweitliga-Duellen: Tabellenführer FC St. Pauli empfängt Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC muss gegen den 1. FC Kaiserslautern ran.

Mit Leverkusen, Stuttgart und Gladbach sind nur noch drei Bundesliga-Teams dabei, sowohl Titelverteidiger RB Leipzig als auch Rekordmeister Bayern und Borussia Dortmund waren frühzeitig gescheitert. Damit steht auch fest: Mindestens zwei unterklassige Teams werden das Halbfinale erreichen.

Die Viertelfinals der Männer werden am 30./31. Januar und am 6./7. Februar ausgetragen - erstmals in der Geschichte über zwei Wochen hinweg. Das Finale findet am 25. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

Bei den Frauen muss Titelverteidiger und Rekord-Pokalsieger VfL Wolfsburg bei der TSG Hoffenheim ran, in einem weiteren Erstliga-Duell empfängt Bayer Leverkusen die SGS Essen.

Zwei Achtelfinal-Partien müssen im Januar aufgrund der Champions-League-Ansetzungen nachgeholt werden. Der Sieger der Partie zwischen Underdog Kickers Offenbach und Meister Bayern München trifft im Viertelfinale auf Carl Zeiss Jena, Eintracht Frankfurt oder der SC Freiburg empfängt den MSV Duisburg.

Die Frauen tragen ihre Viertelfinal-Partien vom 5. bis 7. März aus, das Endspiel steigt am 9. Mai in Köln.