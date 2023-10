Fabian Hürzeler geht voller Respekt in das Pokalspiel gegen Schalke 04.

Fabian Hürzeler, Trainer des Zweitliga-Tabellenführers FC St. Pauli, hat großen Respekt vor Schalke 04 unter Neu-Coach Karel Geraerts. "Sie werden uns alles abverlangen", sagte der 30-Jährige vor der Partie gegen Königsblau in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Dienstag (18.00 Uhr/Sky).

Durch den Trainerwechsel habe sich "etwas in der Spielweise bei Schalke verändert", führte Hürzeler aus. "Sie sind immer in der Lage, Tore zu schießen. Sie haben eine enorme Qualität und sind schwer zu bespielen."

Absteiger Schalke hatte sich nach einem schwachen Saisonstart von Trainer Thomas Reis getrennt. Sein belgischer Nachfolger Geraerts feierte am Samstag beim 3:2 über Hannover 96 seinen ersten Sieg im zweiten Ligaspiel an der Seitenlinie. Dennoch gehen die formstarken Hamburger als Favorit in die Partie.

"Wir wollen das Maximale rausholen und den Fans das Weiterkommen schenken", sagte Hürzeler, der am Dienstag personell aus dem Vollen schöpfen kann. "Der Pokal hat einen besonderen Flair, und wir sind hochmotiviert, Runde drei zu erreichen."