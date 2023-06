Präsident Peter Fischer hat die Fans von Eintracht Frankfurt vor dem Finale im DFB-Pokal auf dem Breitscheidplatz eingeschworen. "Wir haben die Stadt im Griff, Berlin ist in Frankfurter Hand. Das ist schonmal das 1:0 für Frankfurt", rief der 67-Jährige den Anhängern zu: "Ihr müsst das Stadion zur Hölle machen, für die, die gegen uns spielen. Ihr werdet dem Team so viel Energie geben, ihr werdet es tragen."

Zwischen 60.000 und 70.000 Eintracht-Anhänger sind für das Duell mit RB Leipzig am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) nach Berlin gereist, über 40.000 davon werden auch im Stadion sein. "Ich will keine Stille. Ihr müsst morgen alle heiser sein. Keiner fährt mit Stimme heim", sagte Fischer: "Wir machen das Stadion zu unserem Stadion. Von der ersten Sekunde an wird jeder spüren, wer die Heim-Mannschaft ist."

Er erwarte, dass von der Kurve eine "wahnsinnige Aura" ausgehen werde. "Mit der Hölle, die wir im Stadion machen, wird Leipzig Probleme bekommen. Wir sind zwar Außenseiter, werden aber 90 Minuten getragen. Ich tippe 3:1", sagte Fischer. In seinem letzten Amtsjahr wolle er ja schließlich nochmals "als Pokalsieger-Präsident in die Geschichte eingehen".