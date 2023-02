Frankfurt am Main (SID) - Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt kann im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln wieder auf Mittelfeldspieler Jesper Lindström zählen. "Alle Spieler abgesehen von den Langzeitverletzten sind fit", sagte Glasner vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN): "Jesper hat am Freitag wieder ohne Probleme trainiert." Lindström hatte das Achtelfinale im DFB-Pokal am Dienstag gegen Darmstadt 98" itemprop="name" />Darmstadt 98 (4:2) wegen einer Oberschenkelverhärtung verpasst.

Abwehrspieler Evan Ndicka wird trotz zuletzt schwacher Leistung auch in Köln von Beginn an spielen. "Ich habe schon häufiger gesagt, dass ich jemandem gerne die Hand reiche und nicht noch drauftrete", sagte Glasner: "Es ist unsere Aufgabe, ihn so zu unterstützen, um ihn wieder zu seiner bestmöglichen Form zu bringen."

Gegen Köln erwartet Glasner ein Spiel mit "wahnsinnig viel Intensität. Wir müssen schnelle Lösungen finden, um uns aus dem Druck zu befreien. Es wird ein Spiel geprägt von enormer Physis sein". Frankfurt, das mit 35 Punkten auf Platz fünf liegt, fahre nach Köln, "um zu gewinnen".