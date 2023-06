Ex-Europameisterin Doris Fitschen lost am 29. Juni (12.00 Uhr) für die neue Saison im DFB-Pokal der Frauen die erste Runde (12. bis 14. August) aus.

Ex-Europameisterin Doris Fitschen lost am 29. Juni (Donnerstag/12.00 Uhr) für die neue Saison im DFB-Pokal der Frauen die erste Runde (12. bis 14. August) aus. Schon vor der Ziehung der 16 Paarungen stehen Cupverteidiger VfL Wolfsburg, Meister Bayern München sowie die zehn weiteren Bundesligisten und die vier besten Zweitliga-Mannschaften aus der abgelaufenen Spielzeit durch Freilose bereits als Teilnehmer an der zweiten Runde (9. bis 11. Septenber) fest. Das Finale findet am 9. Mai 2024 statt.