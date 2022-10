Gelsenkirchen (SID) - Auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Trainer Frank Kramer tut sich Fußball-Bundesligist Schalke 04 schwer. Auch der Österreicher Christian Ilzer von Sturm Graz, der laut Bild-Bericht ein Kandidat sein soll, steht offenbar nicht zur Verfügung. Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker sagte der Kleinen Zeitung, "dass wir auf keinen Fall darüber nachdenken, Christian Ilzer abzugeben".

Es habe aber auch noch keine Anfrage des Bundesliga-Aufsteigers gegeben, betonte er. Ilzer (45) hatte im Sommer 2020 den Job als Cheftrainer beim österreichischen Bundesligisten übernommen. "Diesen Erfolgsweg wollen wir noch länger gehen", sagte Schicker: "Christian hat ja auch einen Vertrag bis Sommer 2024."

Eine Absage soll Schalke laut Medienberichten auch von Bruno Labbadia (56) erhalten haben. Die Königsblauen, nach vier Bundesligapleiten in Folge auf Rang 17 abgerutscht, hatten sich nach dem 1:5-Debakel im DFB-Pokal bei der TSG Hoffenheim am Mittwochmorgen von Kramer getrennt. Am Donnerstagnachmittag verkündete die Klubführung, dass Co-Trainer Matthias Kreutzer die Mannschaft beim Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC betreuen wird.