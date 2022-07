Auf Hertha BSC wartet bis zum Saisonstart in der Fußball-Bundesliga in zwei Wochen noch ein bisschen Arbeit.

West Bromwich (SID) - Auf Hertha BSC wartet bis zum Saisonstart in der Fußball-Bundesliga in zwei Wochen noch ein bisschen Arbeit. Die Berliner mussten sich am Samstag im Testspiel beim englischen Zweitligisten West Bromwich Albion mit 1:2 (1:0) geschlagen geben.

Die Gäste gingen durch Davie Selke (13.) in Führung. John Swift (70.) und Daryl Dike (73.) drehten aber die Begegnung. Im DFB-Pokal gastiert die Hertha nächste Woche Sonntag bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig.