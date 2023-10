Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart will Union im DFB-Pokal-Duell nicht auf die leichte Schulter nehmen - trotz der Niederlagenserie der Eisernen.

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart will Union Berlin im DFB-Pokal-Duell nicht auf die leichte Schulter nehmen - trotz der Niederlagenserie der Eisernen. "Das ist weiterhin eine sehr gute Mannschaft, ohne Frage", sagte er vor dem Zweitrundenspiel am Dienstag (18.00 Uhr/Sky). "Ich sehe da viel Stabilität, ich sehe weiterhin den richtigen Trainer am Werk."

Für Union gehe es darum, ergänzte Hoeneß, "irgendwann ein Erfolgserlebnis zu sammeln, das macht sie ein Stück weit auch gefährlich". Der Köpenicker wurde verständlicherweise "nicht vor Selbstvertrauen strotzen, trotzdem werden sie jede Chance nutzen". Für seine Mannschaft gelte daher: "Wir müssen gnadenlos sein, keine Luft ranlassen."

Das Stuttgarter 3:0 im Bundesligaspiel am vorvergangenen Wochenende in Berlin werde dabei keine Rolle mehr spielen, betonte Hoeneß. "Es ist eine andere Konstellation", es gehe diesmal nur darum, "wer weiterkommt, das ist die zentrale Veränderung". Er hoffe aber, "dass das Heimspiel dazu führt, dass wir mit breiter Brust das Spiel bestreiten".