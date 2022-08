Sinsheim (SID) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss zum Saisonstart auf Kapitän Benjamin Hübner verzichten. Wie die Kraichgauer via Twitter mitteilten, fällt der 33-Jährige wegen einer Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk "bis auf Weiteres" aus. Die Blessur hatte der Innenverteidiger im DFB-Pokal-Spiel gegen den SV Rödinghausen (2:0 n.V.) erlitten, in der 85. Minute kam Neuzugang Ozan Kabak für ihn ins Spiel.

Das Verletzungspech bleibt Hübner damit weiter treu. Der gebürtige Wiesbadener hatte die Saison 2020/21 wegen einer komplizierten Kapselverletzung komplett verpasst und war erst Ende Januar dieses Jahres in den Spielbetrieb zurückgekehrt. Hoffenheim startet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach in die Bundesliga-Saison.