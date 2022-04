Wolfsburg (SID) - Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult setzt ihre Karriere in den USA fort und wechselt im Sommer zum neuen Hollywood-Klub nach Los Angeles. Die 31-Jährige schließt sich dem kürzlich gegründeten Angel City FC in der Profiliga NWSL an, prominente Teilhaberinnen des Teams sind unter anderem die Schauspielerinnen Natalie Portman und Eva Longoria. Schon seit Ende Januar ist klar, dass Schult den VfL Wolfsburg nach der Bundesliga-Saison verlassen wird.

Nach Berichten des NDR und des Redaktionsnetzwerks Deutschland erhält Schult in Kalifornien einen Vertrag bis Ende 2023. Der neue Klub allerdings äußerte sich noch nicht.

"Es war immer mein Traum, einmal in den USA zu spielen", sagte Schult dem NDR: "Die Liga dort ist so ausgeglichen wie keine in Europa. Jedes Team hat Nationalspielerinnen aus dem In- und Ausland. Deshalb ist es als Torhüterin sehr attraktiv dort zu spielen. Man ist in jedem Spiel gefordert und weiß vorher auch nicht, welcher Klub Meister wird."

Der Angel City FC wird zum Start der Saison 2022 Ende April in die Liga einsteigen, aktuell wird in den USA ein Challenge Cup gespielt. Schult stößt nach dem Auslaufen ihres Vertrages beim VfL und der EM in England (6. bis 31. Juli) zu ihrem neuen Team.

Sie hatte 2020 Zwillinge zur Welt gebracht und danach über Schwierigkeiten gesprochen, Familie und Beruf zu vereinbaren. Nach der Bekanntgabe ihres Abschieds vom VfL war daher auch über ein Karriere-Ende der Olympiasiegerin spekuliert worden.

Neun Jahre lange spielte sie für die Wölfinnen und gewann bisher fünf Mal die Meisterschaft, sieben Mal den DFB-Pokal und gleich in ihrer Premierensaison 2014 die Champions League.