Leipzig (SID) - Willi Orban war nach dem Halbfinaleinzug von RB Leipzig erleichtert. "Es tut einfach gut, dass wir uns wieder belohnt haben, ein gutes Spiel gemacht haben", sagte der Kapitän nach dem 2:0 (1:0) im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund.

Nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen inklusive Champions-League-Aus habe die Mannschaft viel geredet und es sei schön, "wenn es dann auch fruchtet, wenn man das bekommt, was man will, wofür man auch jeden Tag aufsteht und arbeitet", erklärte Orban, der nach dem Führungstreffer von Nationalstürmer Timo Werner (22.) in der achten Minute der Nachspielzeit den Erfolg des Titelverteidigers mit seinem Tor besiegelt hatte.

Dass in der Schlussphase zwischenzeitig für einige Sekunden das Flutlicht in der Red Bull Arena ausgefallen war, hatte die Leipziger nicht gestört. Im Gegenteil, die Atmosphäre sei "eine ganz romantische" gewesen, scherzte Orban.

Trainer Marco Rose war mit der Leistung seiner Mannschaft "sehr einverstanden". Die Energie sei immer da gewesen: "Wir haben nie verunsichert gewirkt und trotzdem haben wir keine Ergebnisse bekommen", sagte der RB-Coach, mit dem der Verein laut Sport-Geschäftsführer Max Eberl bereits Gespräche über eine Vertragsverlängerung führt.

"Wir wollen den Vertrag verlängern, das ist klar und da wird dieses Spiel nichts dran ändern", hatte Eberl dem ZDF vor dem Anpfiff bestätigt. Roses aktueller Kontrakt läuft bis Juni 2024.