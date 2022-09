Frankfurt am Main (SID) - Para-Schwimmer Josia Topf wird die zweite Runde im DFB-Pokal der Männer auslosen. Die Ziehung findet am Sonntag ab 17.10 Uhr im Rahmen der "sportstudio reportage" des ZDF statt, auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vor Ort sein. Mit den Drittligisten SV Elversberg und Waldhof Mannheim, dem Regionalligisten VfB Lübeck sowie dem Oberligisten Stuttgarter Kickers befinden sich vier Teams im Amateurtopf, sie bekommen definitiv ein Heimspiel gegen einen Erst- oder Zweitligisten.