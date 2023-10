Für Viktoria Kölns Cheftrainer Olaf Janßen wird das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt ein Stück weit zur Reise in die Vergangenheit. "Ich hatte schöne Momente bei der Eintracht", sagte der Coach des Fußball-Drittligisten vor der Partie im heimischen Sportpark Höhenberg am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky).

Von 1996 bis 2000 lief Janßen für die SGE auf, gerade der Klassenerhalt in letzter Sekunde im Jahr 1999 blieb ihm in besonderer Erinnerung. "Das war schon der Moment in meinem Leben, der als Fußballer ganz besonders war. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das eigentlich unmöglich war", erzählte er. Im Nachgang habe er mit seinen Teamkollegen "gefühlt drei Tage gefeiert, und ich habe Dienstag zu Hause angerufen und gesagt: Macht euch keine Sorgen, mir geht es gut!".

Die Viktoria hat in der ersten Pokalrunde mit Werder Bremen (3:2) bereits einen Bundesligisten ausgeschaltet, das Spiel gegen die alte Liebe sei für Janßen "als Trainer eine tolle Geschichte". Er wisse jedoch, "dass viele Dinge in unsere Richtung laufen müssen, um das zu schaffen. Aber es ist ein K.o.-Spiel und fängt bei null an." Dem Gegner will er mit "extrem hoher Disziplin und totaler Leidenschaft" gegen den Ball begegnen.

Auch Stephan Küsters, sportlicher Leiter der Kölner, unterstrich die Außenseiterrolle. "Morgen ist das ein Zusatz, den wir alle genießen können. Deshalb freuen wir uns einfach auf Mittwochabend", sagte er.