Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken ist bei seinem Comeback im DFB-Pokal nach seinem Halbfinaleinzug vor drei Jahren gleich wieder zum Favoritenschreck avanciert. Die Saarländer gewannen in der ersten Hauptrunde auf eigenem Platz das Südwestduell mit dem zuvor noch ungeschlagenen Zweitligisten Karlsruher SC 2:1 (0:0).

Die Treffer für die Saarländer erzielten Tim Civeja (48.) und - nach dem zwischenzeitlichen KSC-Ausgleich durch Rückkehrer Lars Stindl (65.) - Kai Brünker in der Schlussminute der regulären Spielzeit. Für die drei Pokal-Wettbewerbe nach seinem überraschenden Einzug in die Vorschlussrunde der Saison 2019/20 hatte sich der FCS nicht qualifizieren können. Karlsruhe misslang durch seine erste Saisonniederlage auch die Revanche für das Achtelfinal-Aus im Pokal-Wettbewerb der Saison 2019/20 an gleicher Stelle.

Karlsruhe konnte seine Qualität zumeist nicht ausspielen. Erst kurz vor der Pause kam der zweimalige Pokalgewinner zu seiner ersten Chance. Zwar erhöhten die Gäste nach der FCS-Führung den Druck und drängten nach Stindls Traumtor auch auf die Entscheidung, doch die Saarländer blieben durch Konter gefährlich und schafften durch Brünker wieder eine Überraschung.