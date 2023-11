Schock für den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München: Der niederländische Nationalspieler Matthijs de Ligt verletzte sich in der Anfangsphase des Pokalspiels beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken bei einem Zweikampf mit Fabio di Michele Sanchez am rechten Knie und humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Kabine. Für de Ligt wurde Konrad Laimer eingewechselt, Joshua Kimmich rückte in die Innenverteidigung.

Der Kader der Münchner ist klein, Abwehrspieler Dayot Upamecano (Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel) war erst zu Beginn der Woche ins Training zurückgekehrt. Im Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fehlt Kimmich zudem gesperrt.