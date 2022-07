Mit großer Vorfreude blicken die Fußballfans der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal am Wochenende entgegen.

Köln (SID) - Mit großer Vorfreude blicken die Fußballfans der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal am Wochenende entgegen. In einer Umfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des SID gaben 74,8 Prozent an, dass ihre Vorfreude auf die erste Pokalrunde "groß" bis "sehr groß" ist. 79,6 Prozent meinten, dass sie auf den Erfolg eines Underdogs hoffen.

Dass am Ende eine Mannschaft von außerhalb der Bundesliga den Pokal sogar gewinnen kann, sehen die Fans dennoch als nicht sehr realistisch an. 79,1 Prozent rechnen nicht mit der ganz großen Überraschung. Top-Favorit auf den Titel ist für die Befragten Bayern München mit 44,4 Prozent der Stimmen, gefolgt von Borussia Dortmund mit 16,8 Prozent.

Auf die Frage welcher Wettbewerb für den Fan am attraktivsten ist, wählten 56,3 Prozent die Bundesliga, 21,7 die 2. Bundesliga und nur 13,6 den Pokal.