Gibraltar (SID) - Bayern München geht als klarer Favorit in das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg. Gewinnt die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ihr Heimspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky), zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 1,23-fache des Einsatzes zurück. Ein Sieg der Freiburger ist mit der Quote 12,00 notiert, Bayern ist zudem Top-Favorit auf den Pokalsieg (Quote: 2,00).

Titelverteidiger RB Leipzig geht mit der Quote 2,25 leicht favorisiert in das Duell mit Borussia Dortmund (2,90). Eintracht Frankfurt hat gegen Union Berlin laut bwin trotz zuletzt schwacher Leistungen die Nase vorn. Ein Heimsieg der Hessen ist mit einer Quote von 2,30 geführt, ein Berliner Erfolg gibt das 3,30-Fache des Einsatzes zurück.

Im Duell der Außenseiter übernimmt Bundesliga-Schlusslicht VfB Stuttgart die Favoritenrolle. Mit Quote 1,70 gehen die Schwaben als Favorit in die Partie bei Zweitligist 1. FC Nürnberg (5,00).