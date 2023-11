Bayern München ist trotz der Blamage im DFB-Pokal für die Wettanbieter am Samstagabend klarer Favorit in Dortmund.

Fußball-Rekordmeister Bayern München ist trotz der Blamage im DFB-Pokal in Saarbrücken am Mittwoch bei bwin am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) klarer Favorit beim Erzrivalen Borussia Dortmund.

Bei einem Auswärtssieg des FC Bayern winkt beim Sportwettenanbieter eine Quote von 1,73. Triumphiert der BVB im Prestigeduell, zahlt der Buchmacher für 10 Euro Einsatz 40 Euro zurück. Ein Unentschieden bringt das 4,33-Fache des Einsatzes.

Auf das Ende der Krise hoffen nach ihren Pokalniederlagen Union Berlin und der 1. FC Köln. Nach elf Pleiten in Folge empfangen die Köpenicker Eintracht Frankfurt mit leichten Vorteilen und einer Sieg-Quote von 2,50. Einen Sieg der Hessen an der Alten Försterei notiert der Buchmacher mit einer Quote von 2,80.

Auch der 1. FC Köln geht für bwin leicht favorisiert in sein Heimspiel. Der zweite Saisonsieg der Geißböcke gegen den FC Augsburg (Quote 2,80) ist mit einer Quote von 2,37 notiert.