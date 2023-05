Titelverteidiger VfL Wolfsburg geht als klarer Favorit ins DFB-Pokalfinale gegen den SC Freiburg. Sportwettenanbieter bwin gibt für die Wölfinnen am Donnerstag (16.45 Uhr/ARD und Sky) vor Rekordkulisse in Köln eine Sieg-Quote von 1,15 an, die Außenseiterinnen aus dem Breisgau sind dagegen mit Sieg-Quote 13,00 notiert. Steht es nach regulärer Spielzeit unentschieden, zahlt bwin das 6,75-Fache des Einsatzes zurück.

Sollte das Team um Wolfsburg- und Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp das Spektakel vor mehr als 40.000 Zuschauenden gewinnen, ginge der Pokal bereits zum neunten Mal in Folge in die Autostadt. Mit dem insgesamt zehnten Erfolg wäre Wolfsburg zudem alleiniger Rekordsieger.