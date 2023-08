Der FC St. Pauli hat locker die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Die Hamburger gewannen beim Oberligisten Atlas Delmenhorst mit 5:0 (1:0). Die Millerntor-Elf war klar spielbestimmend, musste allerdings bis zur 24. Minute auf den Führungstreffer warten.

Der Schwede Eric Smith war per herrlichem Freistoß erfolgreich, wobei sich der Ball an der Mauer vorbei in die rechte untere Torecke senkte. Die Niedersachsen waren zwar bemüht, konnten allerdings wenig gegen das gut angelegte Offensivspiel der St. Paulianer ausrichten. Torwart Damian Schobert (59.) sorgte per Eigentor für das 2:0 der Gäste. Elias Saad (68.), Marcel Hartel (71., Foulelfmeter) und Oladapo Afolayan (88.) machten den Endstand perfekt.

Delmenhorsts Kerem Sari sah wegen wiederholten Foulspiels (69.) die Gelb-Rote Karte. Die Gäste diktierten klar das Geschehen, konnten sich einige Chance schon vor dem Führungstor herausspielen. Atlas-Torwart Schobert konnte sich einige Male mit Paraden auszeichnen. Delmenhorst ließ sich trotz des Rückstands nicht entmutigen und kämpfte bis zum Ende um das Ehrentor.