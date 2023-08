Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ärgert sich über seine Zuschauerrolle im DFB-Pokalspiel beim Zweitligisten SV Elversberg. "Ich darf keinen Kontakt zur Mannschaft haben. Das fällt mir natürlich schwer", sagte der 44-Jährige vor der Partie am Samstag (18.00 Uhr/Sky): "Ich muss während des Spiels leider in der Loge in den sauren Apfel beißen."

Svensson hatte in der vergangenen Saison im Achtelfinale gegen Bayern München wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte gesehen und deshalb ein Innenraumverbot für das kommende Pokalspiel erhalten. Als Chef werde ihn sein eigentlicher Co-Trainer Babak Keyhanfar vertreten. Er habe "Vertrauen" in sein Trainerteam, betonte Svensson: "Die kennen mich und ich kenne die. Die Wahrscheinlichkeit, dass die es genauso machen, ist hoch."