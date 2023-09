Trotz des Zittersieges im DFB-Pokal blickt Trainer Marco Rose von RB Leipzig mit Zuversicht auf das Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München. "Wir sind immer bereit. Wenn sie kommen, sind wir da", sagte der 47-Jährige bei Sky nach dem hart erkämpften 3:2 (2:1) beim Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden: "Wir wissen, dass wir eine Top-Leistung brauchen. Wir haben es zweimal in München gezeigt. Warum nicht auch zu Hause mit unseren Fans?"

Im Supercup (3:0) und zum Ende der vergangenen Saison (3:1) hatten die Sachsen jeweils bei den Bayern gewonnen. Obwohl sich der Pokalsieger zum Auftakt der Mission Titel-Hattrick eine Runde weiter quälte, gehe RB mit "einem sehr guten Gefühl" ins Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky), betonte Emil Forsberg. "Solche Siege tun auch manchmal gut. Es sieht nicht immer schön aus, aber Mentalität und Leidenschaft sind da."

Nach der Partie gegen die Münchner steht zudem das Champions-League-Gruppenspiel gegen Manchester City in der nächsten Woche an. "Es ist wichtig, dass wir uns jetzt darauf freuen", sagte Rose, der mit Blick auf die Schlussphase in Wiesbaden dennoch von einem "Kontrollverlust" sprach. "Darüber werden wir reden. Aber du musst weiterkommen, das haben wir geschafft. Das gibt uns auch Energie."

Ob Nationalspieler Timo Werner gegen die Bayern wieder zur Verfügung steht, ließ der RB-Coach offen. Aufgrund von Rückenproblemen war der Angreifer nicht mit zum Pokalspiel gereist. "Wir müssen gucken, wie sich das Richtung Samstag entwickelt. Es ist ja nicht viel Zeit", sagte Rose.