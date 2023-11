Trainer Thomas Tuchel von Bayern München hat Fußball-Nationalspieler Leroy Sane abermals in höchsten Tönen gelobt.

Trainer Thomas Tuchel von Bayern München hat Fußball-Nationalspieler Leroy Sane abermals in höchsten Tönen gelobt. "Er ist körperlich eine Maschine, das braucht er auch. Und das ist neben seinem Talent das Beste, was er mitbringt", sagte Tuchel über den Flügelflitzer und ergänzte: "Er kann unsere Anweisungen umsetzen wie kaum ein anderer."

Sane befindet sich in der Form seines Lebens. Der 27-Jährige hat in neun Bundesligaspielen acht Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet. Tuchel ist sich sicher, das Geheimnis dahinter genau zu kennen.

"Ich glaube, dass es Leroy in erster Linie hilft, sein Potenzial auf den Platz zu bringen, wenn er ruhig ist. Wenn er sich wohlfühlt und die Prinzipien klar sind", erklärte er und meinte: "Seine Position ist klar, linker oder rechter Flügel." Es sei überdies wichtig für Sane, "regelmäßig zu spielen". Der Offensivmann stand in 13 der 14 Saisonspiele in der Startelf.

Außerdem komme es Sane "entgegen, wenn seine Startposition am Anfang breit ist", analysierte Tuchel: "Gerade spielt er über links, weil King (Coman, d.Red.) rechts gut drauf ist." Tuchels Fazit: "Seine Leistung ist aktuell nicht hoch genug zu bewerten."