Darmstadt (SID) - Fünf Wochen vor Beginn der Fußball-WM in Katar (ab 20. November) hat Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach möglicherweise eine Schulterverletzung erlitten. "Es besteht Verdacht auf Schultereckgelenksprengung", sagte Gladbach-Trainer Daniel Farke am Dienstagabend bei Sky: "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist." Es sei "sehr wahrscheinlich, dass er eine Weile fehlen wird".

Im DFB-Pokal-Zweitrundenspiel beim Zweitligisten Darmstadt 98 (1:2) war der Mittelfeldspieler auf seine Schulter gestürzt, der 30-Jährige wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Hofmann gilt als sicherer WM-Fahrer im Kader von Bundestrainer Hansi Flick.

Torhüter Yann Sommer erlitt laut Farke zudem eine Sprunggelenksverletzung. "Die genaue Diagnose müssen wir abwarten. Es kann gut sein, dass er ein bisschen fehlen wird", sagte der VfL-Trainer mit Blick auf den Schweizer Nationalspieler.

Sommer war früh im Spiel beim Abfangen einer Hereingabe umgeknickt. Zunächst konnte der 33-Jährige weiterspielen, musste schließlich aber bereits nach zwölf Minuten ausgewechselt werden. Tobias Sippel kam für Sommer in die Partie.