Nürnberg (SID) - Nach ihrer Auswechslung im Länderspiel gegen Brasilien (1:2) hat DFB-Kapitänin Alexandra Popp einen Einsatz für den VfL Wolfsburg im Halbfinale des DFB-Pokals zunächst offengelassen. Sie hoffe, dass es für die Partie am Samstag (14.00 Uhr) bei Bayern München reicht, aber "ich weiß es nicht. Ich kann nicht in meinen Fuß schauen", sagte die 32-Jährige.

Popp war in der Halbzeit des Testspiels für die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) am Dienstagabend angeschlagen ausgewechselt worden. "Mein Fuß macht ein paar Probleme. Um kein großartiges Risiko einzugehen, bin ich rausgegangen", sagte sie. In der Bundesliga hatten die Wölfinnen vor rund zwei Wochen in München gepatzt (0:1) und die Tabellenführung verloren.