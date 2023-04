Vor den beiden Duellen mit dem SC Freiburg hat Bayern Münchens neuer Trainer Thomas Tuchel seinen Kollegen Christian Streich in höchsten Tönen gelobt.

München (SID) - Vor den beiden Duellen mit dem SC Freiburg hat Bayern Münchens neuer Trainer Thomas Tuchel seinen Kollegen Christian Streich in höchsten Tönen gelobt. "Ich habe mal vor einiger Zeit gesagt, dass man den Trainer des Jahres eigentlich jedes Jahr nach Freiburg oder Mainz fahren kann, dazu stehe ich immer noch", sagte er vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky).

Streich habe Freiburg "geprägt wie nie jemand zuvor. Man kann seine Arbeit nicht hoch genug bewerten", ergänzte Tuchel, der mit den Bayern am Samstag in der Bundesliga erneut auf den derzeitigen Tabellenvierten treffen wird. Dann allerdings in Freiburg (15.30 Uhr/Sky).