Aue (SID) - Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue setzt auch in Zukunft auf die Dienste von Angreifer Dimitrij Nazarov. Der 32-Jährige verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr, der Kontrakt enthält zudem eine Option.

"Es freut mich absolut, dass Dimitrij bei uns bleibt und wir mit ihm unsere gemeinsamen Zielen angehen können. In unseren Gesprächen hat er mir ganz klar signalisiert, dass er mit all seiner Erfahrung und seinem Können mithelfen will, unseren Verein sportlich wieder nach vorn zu bringen", sagte Trainer Timo Rost.