Osnabrück (SID) - Der Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen. Wie die Niedersachsen am Mittwoch mitteilten, wurden in den vergangenen Tagen insgesamt 13 Personen aus dem Spielerkader und Funktionsteam positiv getestet. Die geplante Trainingseinheit am Mittwochnachmittag wurde daher abgesagt. Der VfL gastiert am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) beim Halleschen FC.