Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat mit dem neuen Trainer Markus Anfang einen unglücklichen Fehlstart in die 3. Fußball-Liga hingelegt.

Köln (SID) - Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat mit dem neuen Trainer Markus Anfang einen unglücklichen Fehlstart in die 3. Fußball-Liga hingelegt. Die Sachsen unterlagen dem selbsternannten Aufstiegsanwärter 1860 München in einer packenden Begegnung trotz toller Moral mit 3:4 (0:2) und warten damit weiterhin auf den ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr.

Kevin Ehlers (8., Eigentor), Tim Rieder (36.) und Marcel Bär (69., 71.) erzielten die Treffer der Gäste, die am Freitag Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals erwarten. Dennis Borkowski (70., 82.) und Manuel Schäffler (73.) verkürzten für Dynamo. Für einen Punkt beim Einstand von Anfang, der nach seinem Impfpass-Skandal in Dresden eine neue Chance erhält, reichte es nicht mehr.

Äußerst turbulent ging es auch bei der Rückkehr von Rot-Weiss Essen in den Profifußball nach 15 Jahren zu. Der deutsche Meister von 1955 unterlag Mitaufsteiger SV Elversberg mit 1:5 (1:4).

Kevin Koffi (7., 11.) und Luca Schnellbacher (23., 26.) erzielten jeweils einen Doppelpack für Elversberg. Semih Sahin (82.) setzte den Schlusspunkt. Ron Berlinski (13.) traf für Essen. Cedric Harenbrock scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an Gäste-Torhüter Nicolas Kristoff (10.).

Absteiger FC Ingolstadt mühte sich durch den frühen Treffer von Patrick Schmidt (5.) zu einem 1:0 (0:0) gegen Aufsteiger SpVgg Bayreuth. FCI-Spieler Rico Preißinger sah wegen groben Foulspiels kurz vor dem Ende die Rote Karte.

Waldhof Mannheim kam zu einem 3:1 (0:0) gegen Viktoria Köln. Neuling VfB Oldenburg und der SV Meppen trennten sich 1:1 (0:1), während der 1. FC Saarbrücken den SC Verl in letzter Minute mit 1:0 (0:0) bezwang.

Zum Saisonauftakt hatte der VfL Osnabrück am Freitagabend den MSV Duisburg durch ein Traumtor von Sven Köhler (82.) mit 1:0 (0:0) bezwungen.