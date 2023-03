Die SV Elversberg hat zwar die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga behauptet, befindet sich aber weiter in einer Ergebniskrise.

Spiesen-Elversberg (SID) - Die SV Elversberg hat zwar die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga behauptet, befindet sich aber weiter in einer Ergebniskrise. Im Heimspiel gegen den Halleschen FC kamen die Saarländer am Sonntag über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und haben 60 Punkte auf dem Konto.

Es war das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg für den Spitzenreiter. Luca Schnellbacher (42.) traf zum Führungstor, Dominik Steczyk (51.) glich für Halle aus. Der Vorsprung vor Verfolger Freiburg II" itemprop="name" />SC Freiburg II, der allerdings nicht aufsteigen kann, beträgt zwei Punkte. Die Breisgauer hatten am Samstag 1:1 (1:1) beim VfL Osnabrück gespielt.