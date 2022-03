Havelse (SID) - Unter dem neuen Trainer Farat Toku hat Fußball-Drittligist Viktoria Berlin seine Niederlagenserie beendet, den Befreiungsschlag im Abstiegskampf aber erneut verpasst. Nach vier Pleiten in Folge erreichte der Aufsteiger im Kellerduell beim Tabellenvorletzten TSV Havelse ein 1:1 (1:1) und behauptete mit 28 Punkten den 16. Rang.

Tobias Gunte (10.) brachte die Berliner in Führung, Leonardo Gubinelli (21.) glich aus. In der Schussphase musste Havelse nach der Roten Karte für Tobias Fölster (80.) wegen einer Notbremse in Unterzahl spielen.