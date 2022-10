Köln (SID) - Der Fußball-Drittligist Dynamo Dresden beschränkt den Kartenverkauf für seine letzten Liga-Auswärtsspiele des Jahres auf Vereinsmitglieder. Die Regelung für die Duelle bei Waldhof Mannheim (29. Oktober) und den SV Wehen Wiesbaden (8. November) gab Dynamo am Mittwoch bekannt. Es ist eine Reaktion auf wiederholte Fan-Ausschreitungen des eigenen Lagers.

"Nach intensiven und zugleich konstruktiven Gesprächen (...) haben wir uns dazu entschieden, den Kartenkauf für die verbleibenden beiden Drittliga-Auswärtsspiele in diesem Jahr unseren Mitgliedern weiterhin zu ermöglichen", sagte Geschäftsführer Jürgen Wehlend. "Es ist völlig klar, dass wir als Verein nach den Geschehnissen in Bayreuth nicht einfach zur Tagesordnung übergehen können. Mit der Entscheidung (...) legen wir ein Stück weit Verantwortung in die Hände unserer Vereinsmitglieder."

Bei Ausschreitungen durch Gästefans am Rande des Spiels bei der SpVgg Bayreuth (1:1) waren Anfang des Monats 14 Polizisten verletzt worden. Außerdem wurde das Inventar eines Imbissstandes zerstört und die Kasse geplündert. Dynamo wird nun auch den Ordnungsdienst für Auswärtsspiele aufstocken.