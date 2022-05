Köln (SID) - Der viermalige deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern hat im Relegations-Hinspiel zur 2. Fußball-Bundesliga am 20. Mai (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) gegen Zweitliga-Drittletzten Dynamo Dresden Heimrecht. Die Roten Teufel belegten den dritten Rang in der 3. Liga. Das Rückspiel in Sachsen findet am 24. Mai (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) statt.